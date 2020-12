Widzisz bezdomnego, zadzwoń. Ale do straży miejskiej

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Gdy zauważysz bezdomnego, nie dzwoń pod 112 - informują nasi słuchacze. Wielokrotnie podawaliśmy, by w takiej sytuacji wykonać połączenie właśnie z tym numerem.

Okazuje się jednak, że w praktyce, w razie interwencji, będziemy odesłani do innych służb - alarmują słuchacze. - U mnie pod klatką leży mężczyzna i nie wiem, czy to dla niego nie jest niebezpieczne na takim zimnym powietrzu. Dzwoniłem pod numer 112, ale odesłano mnie do straży miejskiej.



Sprawdziliśmy to i pod 112 nasza reporterka usłyszała: Trzeba samemu zadzwonić pod 986 na straż miejską - powiedziała dyspozytorka.



Ale i w tym wypadku może być problem - relacjonuje nasz słuchacz, który zadzwonił pod ten numer. - Przez 10 minut był osobą drugą, oczekującą. Nie wiem, jak można być przez 10 minut drugą osobą oczekującą. Jak znowu zadzwoniłem, to numer był zajęty - powiedział słuchacz.



Wykonaliśmy takie połączenie - średni czas oczekiwania na kontakt ze strażą miejską to kilka minut. Interwencja jednak została zgłoszona i przyjęta.



Dlatego powtarzamy, jeśli chcemy prosić o pomoc dla osoby bezdomnej - zadzwońmy pod numer straży miejskiej 986.