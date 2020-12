"Chcemy z tego zrobić elitarne miejsce"

Pod Trasą Zamkową w Szczecinie powstanie galeria graffiti, gdzie artyści będą legalnie umieszczać swoje prace. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Pod Trasą Zamkową w Szczecinie powstanie galeria graffiti, gdzie artyści będą legalnie umieszczać swoje prace.

Jednocześnie urzędnicy magistratu wyznaczyli też kilka innych miejsc w mieście,

gdzie ze sprayem będą mogli pojawiać się amatorzy. To m.in. ściany przejść podziemnych pod ulicą Wyzwolenia i ulicą Wszystkich Świętych czy też podpory mostu im. Pionierów Miasta Szczecin.



Pomysł uzasadniał w programie "Radio Szczecin na Wieczór" architekt miasta Jarosław Bondar.



- Pomysł jest świetny i wydaje się, że uporządkowanie tej aktywności, szczególnie pod Trasą Zamkową i objęcie jej taką kuratelą i oceną jakościową tego, co powstaje, jest świetnym kierunkiem - podkreślał Bondar.



Koordynatorem Szczecińskiej Galerii Graffiti Pod Trasą Zamkową w Szczecinie

został Maciej Jurkiewicz ps. "Kreda".



- Chodzi o to, żeby wskazywać miejsca, na których filarach można by coś stworzyć. Jak ktoś przedstawi mi bardzo niskiej jakości projekt i ta osoba nie będzie sobą reprezentowała nic w zakresie ciekawego portfolio, to takie rzeczy będę musiał chcąc nie chcąc odrzucić, bo chcemy zrobić z tego elitarne miejsce - powiedział Jurkiewicz.



Samowolnie umieszczone prace będą zmalowywane przez ZDiTM.