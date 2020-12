Okręty NATO zacumowały w reprezentacyjnym miejscu Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Okręty NATO wpłynęły do Szczecina. To cztery jednostki: po jednej z Litwy, Łotwy, Estonii i Niemiec.

Jak mówi Jerzy Raducha z Centrum Żeglarskiego, wizyta ma charakter kurtuazyjny.



- Sądzę, że Szczecin spodobał się marynarzom. Od 3 lat, na przełomie listopada i grudnia, ten zestaw NATO-wski wchodzi regularnie do naszego miasta - mówi Raducha.



Tym razem marynarze nie będą jednak mieli możliwości aby pozwiedzać Szczecin. Wszystko przez obostrzenia związane z pandemią - dodaje Raducha.



- Prawdopodobnie członkowie załóg nie będą schodzili z okrętów. Miasto dostarcza im pieczywo, stało się to już szczecińską tradycją. Zdrowi przypłynęli i zdrowi muszą ze Szczecina wypłynąć - mówi Raducha.



Okręty pozostaną w Szczecinie do poniedziałku. Nie będzie możliwości ich zwiedzania wewnątrz.