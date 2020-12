Stalker z Niebuszewa. Uporczywe nękanie. Areszt. Oczekiwanie na wyrok

źródło: https://pixabay.com/563060/kropekk_pl/CC0 - domena publiczna

Nękał swoją byłą dziewczynę tysiącami telefonów i smsów - teraz stalker z Niebuszewa odpowie za to przed sądem. Jest akt oskarżenia.

Para rozstała się w grudniu, rok temu. Mimo to, mężczyzna przez blisko 10 miesięcy nachodził kobietę w domu, wydzwaniał, zasypywał ją sms-ami i nieustannie nagrywał się na pocztę głosową.



Łącznie wykonał 2 tysiące połączeń i wysłał tysiąc sms-ów. Kobieta powiadomiła służby.



Policjanci zatrzymali 35-latka. Trafił do aresztu tymczasowego. Był wcześniej karany.

Teraz nie przyznał się do winy.



Za uporczywe nękanie grozi mu do 3 lat za kratami.

Relacja Anny Łukaszek [Radio Szczecin]