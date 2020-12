"Paczka dla Bohatera". Największa i najbogatsza, w najtrudniejszym czasie. [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Paczki trafiły do bohaterów. Kombatanci w całej Polsce, w tym w Szczecinie, otrzymali prezenty na święta Bożego Narodzenia.

To m.in. żywność, artykuły chemiczne, ale też świąteczne kartki i ozdoby. Łącznie dary otrzyma 2,5 tysiąca weteranów m.in. uczestnicy Powstania Warszawskiego czy Żołnierze Wyklęci. W Szczecinie paczki trafiły m.in. do łączniczki Armii Krajowej major Danuty Szyksznian-Ossowskiej, a także do powstańców warszawskich majora Zbigniewa Piaseckiego i sanitariuszki Amelii Koryckiej.



- Strasznie dziękuję. Myślę sobie, że każde odwiedziny są miłe, szczególnie w takiej sytuacji, jak teraz. Bóg zapłać. Wesołych Świąt - powiedziała bohaterka AK.



W tym roku akcja "Paczka dla Bohatera" odbywa się po raz dziesiąty - mówi organizator akcji Tomasz Sawicki. - Jubileuszowa paczka. Największa, najbogatsza. W najtrudniejszym czasie, ale myślę, że radość kombatantów jest największą nagrodą.



W Szczecinie weteranów odwiedzał też przewodniczący sejmowej komisji obrony narodowej, poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach. - Cieszę się, że są w doskonałej kondycji, mimo wieku i swoich przejść w życiu. Cieszę się, że swoją wiedzą, historią i życiem dzielą się z innymi - przyznał Jach.



Stowarzyszenie "Paczka dla Bohatera" organizuje też wakacje dla weteranów i paczki wielkanocne.