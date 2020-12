Dwukierunkowy tramwaj dotarł do Szczecina [ZDJĘCIA]

źródło: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. źródło: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

To pierwszy z dwóch zamówionych dwukierunkowych składów. Mają one kabiny motorniczego z obu stron, co umożliwia im sprawne manewrowanie i zmianę kierunku, nawet jeśli nie mają pętli do zawracania.

Tramwaj jest już złożony, teraz trwa dostosowywanie go do warunków w Szczecinie - regulacja informacji pasażerskiej, monitoringu czy systemu zarządzania zajezdnią.



Szkolenie przejdą również motorniczowie. W każdym ze składów znajdzie się 196 miejsc dla pasażerów, a także automatyczna klimatyzacja, platformy ułatwiające wjazd na wózkach inwalidzkich czy gniazda do ładowania telefonów komórkowych.



Za oba tramwaje Szczecin zapłacił 12,5 miliona złotych.