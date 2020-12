Wulgarny napis przed biurem PiS

Fot. Archiwum prywatne

Wulgarny napis na banerze przed biurem Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Mickiewicza w Szczecinie.

W niedzielę wieczorem nieznany sprawca napisał przekleństwo czerwonym sprayem - mówi sekretarz zarządu okręgowego PiS Witold Witkowski. - Jakiś jegomość, w niedzielę wieczór około 19 z minutami, sprayem pomalował, nie będę cytował, co napisał, ale bardzo brzydkie słowa, na banerze, który upamiętniał dzieci z Downem. Zniszczył to. Baner kosztował dosyć dużo pieniędzy. Była policja, zgraliśmy obraz z kamer i być może uda się dojść do tego, kto to zrobił.



Przed biurem, cyklicznie nieznane osoby wyrzucają też śmieci. Sprawę zgłoszono na policję i do straży miejskiej a także poinformowano miasto.