Lekarze: w czasie pandemii Polacy bagatelizują choroby serca

Fot. pixabay.com / DarkoStojanovic (CC0 domena publiczna)

Wnioski lekarzy są szokujące. W dobie pandemii jeszcze bardziej bagatelizujemy choroby serca - to wnioski ekspertów z dyskusji w audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Lekarze opowiadali na naszej antenie, że coraz częściej do szpitali przyjeżdżają pacjenci, którzy zbyt długo zwlekają ze zwróceniem się o pomoc do specjalisty.



Zjawisko "pęknięcia serca" to obecnie dosyć częsty widok - tłumaczył profesor Jarosław Kaźmierczak, lekarz kierujący Kliniką Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego numer 2 w Szczecinie.



- W momencie, kiedy rozpoczęła się pandemia w Polsce, zresztą to dzieje się na całym świecie, zdecydowanie później i mniej pacjentów zgłasza się do lekarzy i szpitali, właśnie z powodu objawów sugerujących zawał serca - mówił Kaźmierczak.



Ostatni pacjenci profesora Krzysztofa Reczucha z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu trafili na oddział aż trzy dni po pierwszych objawach.



- W normalnych warunkach pacjent powinien trafić do szpitala jak najszybciej. I zwykle przed pandemią to było tak, że pacjent trafiał do 5-6 godzin. To jest taka średnia opóźnienia w Polsce. Przyjmuje się, że do 12 godzin, od początku objawów zawału, najczęściej jest to ból w klatce piersiowej, jeszcze warto ten mięsień ratować - mówił Reczucha.



Objawami tzw. cichego zawału serca są między innymi długotrwały kaszel, drętwienie rąk i nóg, uczucie zmęczenia oraz ból w klatce piersiowej.

Zjawisko "pęknięcia serca" to obecnie dosyć częsty widok - tłumaczy profesor Jarosław Kaźmierczak, lekarz kierujący Kliniką Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego numer 2 w Szczecinie. Ostatni pacjenci profesora Krzysztofa Reczucha z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu trafili na oddział aż trzy dni po pierwszych objawach.