Jest porozumienie. Nowy most na Odrze w 2023 roku

Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W 2023 roku w Podjuchach będzie nowy dwutorowy most kolejowy na Odrze. We wtorek porozumienie w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w sprawie budowy przeprawy, podpisały Wody Polskie i PKP Polskie Linie Kolejowe.

- Te dwie instytucje będą prowadzić inwestycję - mówi Zbigniew Biliński z PKP Polskie Linie Kolejowe. - Budujemy nową przeprawę przez Regalicę, która połączy stację Podjuchy ze stacją Szczecin Port Centralny jako nową, nowoczesną przeprawę, wysokowodną o odpowiednich parametrach zarówno dla żeglugi, jak i transportu kolejowego. W nowym wydaniu połączenie jako dwutorowe. Dokumentacja projektowa już jest wykonana. Praktycznie można powiedzieć, że etap projektowania jest ukończony i jesteśmy bezpośrednio przed wyborem wykonawcy i rozpoczęciem robót.



Wodom Polskim zależy, aby pod mostem mogły przepływać barki i lodołamacze. - Dotychczas, aby bezkolizyjnie przejść pod mostem, trzeba było czekać aż podniesie się jedno przęsło - mówi Marek Duklanowski z Wód Polskich w Szczecinie. - On jest bardzo ważny z punktu zapewnienia bezpieczeństwa dla lodołamania. To bezpieczeństwo dla lodołamania jest związane z bezpieczeństwem mieszkańców, jednocześnie daje możliwość prowadzenia regularnej żeglugi. Ten most dziś w sposób istotny limitował tę żeglugę, ale również prace lodołamaczy w taki sposób, że musieliśmy się dopasowywać wzajemnie wraz z Polskimi Kolejami Państwowymi, co do harmonogramu otwarcia i zamknięcia tego mostu.



Koszt inwestycji to ponad 300 milionów złotych. Na początku przyszłego roku ma zostać wybrany wykonawca mostu. Porozumienie podpisano w obecności wiceministra infrastruktury Marka Gróbarczyka.