Będzie zmiana dla parkujących w strefie

Takie parkomaty będą w Szczecinie - zdjęcie z Wrocławia. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Spore zmiany czekają szczecińskich kierowców. Francuska firma Flowbird S.A.S zainstaluje w Szczecinie nowe parkomaty.

Miejska spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne rozstrzygnęła przetarg i w środę podpisała umowę na dostawę 340 nowych urządzeń.



- To światowy potentat, obecny także w Polsce - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik NiOL Wojciech Jachim. - Firma ma filię na pięciu kontynentach i dostarczyła już 300 tys. urządzeń. Takie parkomaty funkcjonują już w Nowym Jorku, Moskwie, Paryżu. W Polsce Francuzi wyposażyli 25 miast, w tym Warszawę, Kraków, Łódź, Gdynię, Poznań czy Wrocław.



- Nowością będzie m.in. możliwość zapłacenia kartą lub BLIK-iem, kierowca podczas wnoszenia opłaty będzie zobowiązany do wpisana numeru rejestracyjnego swojego auta - dodał Wojciech Jachim. - Po uzyskaniu takiego biletu, kierowca nie będzie już zobowiązany zanosić biletu do samochodu, ponieważ związanie numeru rejestracyjnego z opłatą spowoduje, że ta opłata będzie widziana w systemie i kontroler będzie widział, czy ten samochód jest opłacony w tym momencie czy nie.



Nowe parkomaty będą instalowane sukcesywie do marca przyszłego roku. Wartość kontraktu to ponad 13 mln złotych.

