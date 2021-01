Był przewodnikiem został... salowym [WIDEO]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Był przewodnikiem turystycznym i pilotem wycieczek, został salowym - to historia Piotra Ostrowskiego ze Szczecina.

Do zmiany zawodu zmusiła go epidemia koronawirusa.



Z powodu lockdownu nie mógł wykonywać swojej pracy tak jak przed wprowadzeniem wielu obostrzeń.



Podróżowanie i zajmowanie się turystami to jego wielka pasja. Sytuacja zmusiła go do poszukiwana alternatywy. O tym, że poszukiwany jest personel do szpitala tymczasowego usłyszał w mediach.



- Wiemy, jak sytuacja wygląda, przyszedł wirus, od tego czasu jest lockdown i od tego czasu osoby - takie jak ja - pracy nie mają. Pracuję obok lekarzy, pielęgniarek i pacjentów i wszystko mam okazję poznać z bliska - opowiada Ostrowski.



Nadal poszukiwany jest personel do szpitali tymczasowym w Szczecinie. Każdy kto chce się zgłosić szczegóły znajdzie na stronie: szpitaltymczasowy.szczecin.pl.