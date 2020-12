Raport z obostrzonego miasta. 31.12.2020 - Szczecin po 19 [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Mniejszy ruch na ulicach, ale wciąż słychać odgłosy fajerwerków. Szczecin po 19, czyli godzinie wyznaczonej by zostać w domu, nie zamarł, ale też nie widać było jakiegoś nadmiernego ruchu.

Nasz reporter Kuba Żelepień pytał ludzi, dokąd zmierzają tuż po 19. Wyplenić sylwestrowe nawyki przemieszczania się to nie jest łatwa sprawa, ale jednak... Szczecinianie okazali się zdyscyplinowani. Czytający serwisy Radia Szczecin w Sylwestra Michał Elmerych, o w pół do dziewiątej wieczorem jechał na osiedle Bukowe kompletnie pustym autobusem linii A.



Premier Mateusz Morawiecki od kilku dni prosił, żeby od godziny 19 w Sylwestra do godziny 6 rano w Nowy Rok unikać przemieszczania się, zrezygnować z wychodzenia z domu i bawić się w rodzinnym gronie. Okazało się, że wielu z nas posłuchało tego apelu.



Do siego roku!