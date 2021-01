Sanepid zamknął lodowisko-kwiaciarnię

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Próbowali obejść obostrzenia, ale się nie udało. Lodowisko na prawobrzeżu Szczecina zostało zamknięte.

Z powodu narodowej kwarantanny, wszystkie takie obiekty sportowe muszą być zamknięte. By dalej zarabiać, właściciele ślizgawki zdecydowali się na radykalny krok - częściowo próbowali zmienić branżę. Poinformowali, że lodowisko jest od tej pory kwiaciarnią. Na środku tafli lodu ustawili kwiaty, a klienci musieli założyć łyżwy, by je odebrać.



Stąd kontrola - mówi Małgorzata Kapłan, rzecznik zachodniopomorskiego sanepidu.



- Ustalono, że na obiekcie lodowiska prowadzona jest działalność, którą właściciel określił jako kwiaciarnię. Uwzględniając jednak zastany stan faktyczny, miejsce to pełni funkcję lodowiska, a nie kwiaciarni. Sanepid podjął decyzję o unieruchomieniu zakładu - mówi Kapłan.



Lodowisko zostało natychmiast zamknięte. Niewykluczone, że właściciel będzie musiał także zapłacić grzywnę. Jak informuje sanepid, to pierwsza taka sytuacja w regionie.