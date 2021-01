109. Szpital Wojskowy w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Kolejne szczepionki trafiły do 109. Szpitala Wojskowego w Szczecinie. Tym razem to ponad 300 dawek.

Preparat będzie podawany tak zwanej grupie zero, czyli pracownikom medycznym placówki. Szczepionkę przyjął już między innymi komendant szpitala, pułkownik Krzysztof Pietraszko. Kolejna partia preparatu dotrze do placówki w poniedziałek.



Do tej pory zaszczepionych zostało około 350 osób, z tego prawie 100 tylko we wtorek.