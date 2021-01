Eksperci RSnW: podniesienie cen napojów nie rozwiąże kłopotu z otyłością

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nowy rok i nowe opłaty - najgłośniejsza z nich to tak zwana opłata cukrowa. Podnosi ona ceny napojów zawierających cukier i jego zamienniki.

Rząd twierdzi, że to wszystko w trosce o zdrowie - zwłaszcza młodych ludzi. W "Radiu Szczecin na Wieczór" profesor Kazimierz Ciechanowski, kierownik Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PUM w Szczecinie, mówił jednak, że podniesienie cen napojów nie rozwiąże kłopotu z otyłością.



- Ta opłata dotyczy tylko i wyłącznie napojów, a nie słodyczy. Czyli dotyczy cukru płynnego, a nie stałego półpłynnego, takiego jak występuje w batonikach i innych słodyczach - mówił Ciechanowski.



Ze słodzonymi napojami będzie jak z papierosami. Ich ceny również rosną, a ludzie wciąż je kupują - przekonywała dietetyk Anna Grzechowiak.



- Jeżeli ktoś jest uzależniony od cukru i nie ma przede wszystkim pomysłu, czym go zastąpić, to nadal będzie kupował. Być może ciut rzadziej, ale nie liczyłabym na jakiś wielki pozytywny rezultat, jak rządzący tutaj myśleli - mówiła Grzechowiak.



Prawie 1/3 dzieci i młodzieży w Polsce waży więcej niż powinno.