Seniorzy z Choszczna: każdy powinien się zaszczepić [ZDJĘCIA]

Wszystko idzie sprawnie, a samo szczepienie nie boli - mówili seniorzy, którzy jako pierwsi w poniedziałek dostali szczepionkę przeciwko Covid-19 w punktach szczepień w Choszcznie.

- Bardzo fajnie, nic nie boli. - Tak sprawnie, że jestem w szoku. - Robię to jak najbardziej świadomie i wiem, że tak trzeba. - Na razie czuję się tak, jak przed szczepieniem. A co będzie dalej to też nie wiem. Bałam się, ale na razie jest dobrze. Trochę szczypie, ale nie mocno. - W październiku skończyłam 87 lat. Jestem zadowolona. Było bardzo przyjemnie, nie bolało. - Jestem zdania, że każdy powinien się szczepić. Tak smutno jest na świecie, dlatego, że ta choroba przyszła i co mamy robić? - Od samego początku nie zastanawiałem się ani chwili. Chce się szczepić i zrobiłem to, żeby nikogo nie zarażać i żebym sam się nie zaraził - mówili seniorzy.W poniedziałek w samym Choszcznie szczepienie otrzyma w sumie 18 seniorów powyżej 80 roku życia. Do końca tygodnia ma tu być zaszczepionych 120 osób z tej grupy wiekowej.