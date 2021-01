"Jesteśmy przygotowani. Szybkość szczepień zależy od dostaw producenta" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

To jak szybko zaszczepimy mieszkańców całego województwa będzie zależało od dostaw szczepionek od producenta. Jednostki województwa są przygotowane do tego zadania i wszystko działa sprawnie. Tak w pierwszym dniu szczepień przed Netto Areną mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

W hali widowiskowo-sportowej powstał punkt szczepień. Od poniedziałku preparaty otrzymują seniorzy powyżej 70. roku życia. Jak mówił Zbigniew Bogucki, każdego dnia w Netto Arenie szczepionych będzie 500 osób. - Bardzo wielu seniorów już dziś się zaszczepiło. Do końca dnia będzie to blisko 500 osób i tak będzie przez siedem dni w tygodniu, przez następne dwa tygodnie. Punkt funkcjonuje od 8 do 20, przez wszystkie dni tygodnia, szczepi dzięki pomocy wszystkich jednostek i dyrektorów. Jest aż sześć zespołów szczepiennych. Szczepienia przebiegają bardzo sprawnie - zapewnił wojewoda.



Dodawał, że największym sukcesem będzie, gdy uda się zaszczepić wszystkich mieszkańców województwa. - Mam nadzieję, że jeżeli tylko producenci, jeżeli tylko za pośrednictwem Komisji Europejskiej do Polski będzie trafiać większa liczba szczepionek, to myślę, że w Polsce, a my tu w województwie zachodniopomorskim, za które mogę odpowiedzieć, jesteśmy przygotowani, żeby w bardzo rozsądnym czasie zaszczepić wszystkich naszych mieszkańców - powiedział wojewoda Zbigniew Bogucki.



W całym regionie działa ponad 200 punktów szczepień.