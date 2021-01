Dwa odcinki S3 gotowe do końca kwietnia

Fot. pixabay.com / manfredrichter (CC0 domena publiczna)

Już nadchodzącej wiosny, a dokładniej przed końcem kwietnia skończy się budowa i przebudowa dwóch odcinków trasy S3.

Pierwszy między Brzozowem a Miękowem zbudowano po nowym śladzie. Drugi przebudowano między zbudowanym od podstaw nowym węzłem Rzęśnica, a węzłem Goleniów Północ. Teraz pora na ostatnie dwa odcinki, które przez Wolin od Obwodnicy Parłówka poprowadzą kierowców do Świnoujścia.



Prace przygotowawcze są już mocno zaawansowane - powiedział dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Lendner. - Już jesteśmy na etapie projektowania, wykonawcy sprawdzają czy ich rozwiązania są zgodne z decyzją środowiskową. W tym roku będzie złożony wniosek o decyzję z ZRID.



- Trasa S3 połączy niebawem południową granicę z Czechami i wybrzeżem Bałtyku - dodaje Lendner. - To jest kluczowa sprawa nie tylko z perspektywy naszego województwa, ale naszego kraju. To są dwa ostatnie odcinki drogi ekspresowej S3, która będzie miała około 500 kilometrów.



Całą S3 od Czech do Świnoujścia pojedziemy w 2024 roku.

Relacja Marka Borowca.