Walka z niemieckim antysemityzmem nadal w toku

Dzieci za drutami obozu. Kadr z filmu sowieckiego dokumentującego wyzwolenie Auschwitz. źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Auschwitz-Birkenau

W Niemczech już we wtorek rozpoczęły się liczne uroczystości związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Politycy wszystkich opcji, przedstawiciele wszystkich organizacji humanitarnych zapowiedzieli walkę z powracającym w Niemczech i na świecie antysemityzmem.



Przewodniczący Światowego Kongresu Żydów Ronald S. Lauder oraz przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech Josef Schuster wezwali młodych ludzi, aby zaraz po tym, gdy skończy się pandemia nadrobili edukacyjne wizyty w niemieckich obozach zagłady.



Obchody Pamięci o Holokauście obchodzone są w Niemczech od 25 lat. Natomiast Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu (International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust) został uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 1 listopada 2005 roku.



Na datę obchodów wybrano 27 stycznia - dzień wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 roku.



Premier Brandenburgii Dietmar Woidke przyznał, że po dziesięcioleciach powraca gwałt wobec żydowskich obywateli. "Niemcy nie mogą ponownie utracić żydowskiego zaufania" - ostrzegł dziś w Bundestagu Woidke. Z kolei przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech Josef Schuster apeluje o lepszą edukację niemieckich obywateli.



"Walka a antysemityzmem będzie możliwa tylko wtedy, gdy policjanci, prawnicy, urzędnicy, nauczyciele, obywatele Niemiec i całego świata zrozumieją czym jest antysemityzm. Dzisiaj walka z antysemityzmem jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Antysemityzm to nie opinia, to jest przestępstwo" - powiedział Schuster.