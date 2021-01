Nowe przedszkole i ścieżka rowerowa. Burmistrz o planach gminy

Już niedługo mieszkańcy gminy Gryfino odczują zmiany - zapowiada burmistrz miasta Mieczysław Sawaryn. Fot. www.facebook.com/Mieczysław-Sawaryn-burmistrz-Gryfina-

Już niedługo mieszkańcy Gminy Gryfino odczują zmiany - zapowiada burmistrz miasta Mieczysław Sawaryn.

Jak mówił w rozmowie z reporterem Radia Szczecin, w najbliższym czasie ruszą prace związane z budową nowego przedszkola oraz ścieżki rowerowej łączącej Gryfino z Gardnem.



- Trwa przygotowywanie projektu przedszkola, które stanie przy ulicy Pomorskiej - mówi Sawaryn. - Mamy pozyskaną i przygotowaną działkę na przedszkole gryfińskie. Kwota inwestycji to 5 mln 700 tysięcy złotych. Piękna działka ze wspaniałym widokiem na tereny ogródków działkowych i inne atrakcyjne widoki.



- Reszta pieniędzy jest przeznaczona na budowę ścieżki rowerowej - dodaje burmistrz. - To atrakcyjna trasa, która będzie służyć również do połączenia w przyszłości z innymi ścieżkami rowerowymi znajdującymi się na terenie Gryfina. Ma to duże znaczenie, bo spora część mieszkańców Wełtynia, Gardna, ale także Gryfina często porusza się tam drogą na rowerach.



Prace są możliwe, dzięki rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych, z którego Gmina Gryfino otrzymała ponad 8 milionów złotych.