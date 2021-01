Uczniowie liceum ze Stargardu w półfinale turnieju wiedzy o wojsku polskim [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Zakwalifikowali się do elity uczniów z całego kraju. Podopieczni II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie znaleźli się w półfinale Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Wojsku Polskim. Kwalifikacje odbyły się za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Gracjan Schabek nie krył zadowolenia z osiągniętego wyniku.



- Pracowaliśmy w bardzo zgranym teamie. Mieliśmy dużo przygotowań, co zaowocowało osiągniętymi sukcesami. Czekaliśmy na wyniki, było bardzo dużo radości, z chłopakami się cieszyliśmy - mówi Schabek.



W lutym uczniowie ze Stargardu wezmą udział w rywalizacji na żywo, która wyłoni mistrza Ekstraklasy Wojskowej.



Szymon Paul podkreśla, że najwięcej dały mu rozmowy z zawodowymi żołnierzami.



- Najwięcej wiedzy czerpie się z praktyki, z zajęć z żołnierzami, ze spotkań i rozmów. Oni bardzo dużo wiedzy potrafią przekazać, znają się na tym, siedzą długo w zawodzie - mówi Paul.



Zespół stargardzkiego "ogólniaka" składa się z trzech uczniów, to: Gracjan Schabek, Szymon Paul oraz Paweł Wiktorowicz. Wychowawcą i opiekunem półfinalistów jest nauczyciel Jarosław Bieńkowski.



Do rywalizacji zgłosiło się blisko 100 szkół z całego kraju. Finał odbędzie się w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie. Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Wojsku Polskim objęty został patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.