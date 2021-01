Ptasie bufety stanęły na ulicach Kołobrzegu

Fot. Urząd Miasta Kołobrzeg

Bufety to nic innego, jak automaty z karmą dla ptaków. Trzy takie urządzenia zainstalowano przy plaży w okolicach Kamiennego Szańca, na Bulwarze Marynarzy, a także przy Skwerze Pionierów w centrum Kołobrzegu.

Jest to inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego. Korzystanie z automatów jest darmowe i proste.



Wystarczy przekręcić pokrętło i odebrać porcję karmy – mówi Michał Kujaczyński, rzecznik, kołobrzeskiego Urzędu Miasta.



- Każdy może przekręcić to pokrętło, powodując wysypanie się odrobiny karmy. Oczywiście nie jest to tak, że będziemy kręcić w kółko i będzie się sypać bez końca, automaty mają ograniczenie. Można pokrętło przekręcić tylko 16 razy w ciągu jednej godziny - mówi Kujaczyński.



Automaty czynne są w godzinach od 8 do 17. W założeniach mają funkcjonować głównie w miesiącach zimowych. Magistrat przewiduje, że karma będzie uzupełniana do marca.



Koszt ustawienia trzech automatów to 15 tysięcy złotych, drugie tyle kosztować będzie roczny zapas karmy.