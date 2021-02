Strażacy proszą o łódź. Na razie nie ma na nią szans

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Strażacy-ochotnicy proszą o nową łódź ratowniczą. Gmina odpowiada - nie ma szans. Chodzi o jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej z Wełtynia. Strażacy kilkadziesiąt razy w 2020 roku brali udział w akcjach poszukiwawczych na okolicznych jeziorach.

Strażak Michał Żuchowski podkreśla, że łódź ratownicza jednostce w Wełtyniu jest potrzebna.



- Są wyspy, na których mieszkają ludzie, jest tu 14 jezior w okolicy - największe ma ok. 300 hektarów. Ośrodki, domki prywatne wokoło i na tych wyspach więc zabezpieczenie tych ludzi też by się przydało, bo były przypadki, że ktoś miał zawał, czekali - szalupa tam pływa, tylko że szalupa to płynie pół godziny zanim dobije do brzegu, to często może być już za późno - wyjaśnia Żuchowski.



W gminnej kasie brakuje jednak funduszy na zakup motorówki. Burmistrz Gryfina, Mieczysław Sawaryn odpowiada, że strażacy będą musieli poczekać.



- W taki sprzęt jest wyposażona m.in. jednostka w Radziszewie. Strażacy w Wełtyniu mają szereg potrzeb takich jak wyremontowanie, a najprawdopodobniej wybudowanie nowej remizy - mówi Sawaryn.



Zdaniem Sawaryna gminne jednostki OSP powinny się porozumieć w sprawie wspólnego korzystania z dostępnych łodzi. Ochotnicy z Wełtynia niedawno dostali pomoc z rządowego programu "Mały-strażak". W jej ramach otrzymali sprzęt do ratowania ludzkiego życia o wartości 25 tysięcy złotych.

