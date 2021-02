Wszystkie gminy w regionie szczepią przeciw Covid-19

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Już wszystkie gminy w regionie szczepią pacjentów przeciwko koronawirusowi - informuje zachodniopomorski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Oznacza to, że na mapie szczepień nie ma już "białych plam".

Do gmin, które nie mają stacjonarnych punktów dojechały mobilne punkty szczepień - mówi Małgorzata Koszur z zachodniopomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. - W gminach Kobylanka i Stara Dąbrowa, w powiecie stargardzkim, zaczął szczepić mobilny zespół ze szczecińskiego szpitala Zdroje. Do gminy Siemyśl w powiecie kołobrzeskim zawitał mobilny zespół Arka-Megi w Kołobrzegu. Samorząd Nowogródka Pomorskiego w powiecie myśliborskim zaprosił do współpracy mobilny zespół ze szczecińskiego podmiotu Paramedic 24.



W regionie przybyło także stacjonarnych punktów szczepień. Teraz jest ich 221. Nowe punkty powstały w Ińsku, Szczecinie Dąbiu oraz w Dobrej (Nowogardzkiej).