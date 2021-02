Policja szuka sprawców zdemolowania wystawy o Janie Pawle II

Fot. Polska Ambasada w Berlinie. Fot. Polska Ambasada w Berlinie.

W Berlinie - w Bazylice św. Jana Chrzciciela - doszło do dewastacji i zniszczenia wystawy poświęconej Janowi Pawłowi II.

Jak dowiedziało się Radio Szczecin, od razu zostało wszczęte śledztwo przez berlińską policję. Rzecznik prasowy ambasady RP w Berlinie Dariusz Pawłoś potwierdził, że Ambasada RP w Berlinie jest w ścisłym kontakcie z policją.



Rzecznik prasowy dodał w rozmowie z nami, że oprócz wystawy sprawcy zniszczyli także sąsiadującą z Polską Misją Katolicką - Nuncjaturę Papieską – przedstawicielstwo dyplomatyczne Stolicy Apostolskiej. Wystawę "Jan Paweł II - Papież Dialogu" w grudniu zeszłego roku przygotowało Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie we współpracy z polską ambasadą i Instytutem Polskim w Berlinie. Ekspozycja została otwarta w ostatnich dniach 2020 roku, który to rok został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Świętego Jana Pawła II.



Dariusz Pawłoś potwierdził w rozmowie z Radiem Szczecin, że sprawa zniszczenia wystawy "Jan Paweł II - Papież Dialogu" została niezwłocznie zgłoszona na policję.



"Z berlińską policją pozostaje w stałym kontakcie oficer łącznikowy Policji Polskiej przy Ambasadzie RP w Berlinie. Berlińska Polonia i my wszyscy w Ambasadzie jesteśmy głęboko wstrząśnięci tym barbarzyńskim aktem wandalizmu. Wymalowane znaki na wystawie świadczą, że za tym czynem stoją zwolennicy strajku kobiet. Ich czyn na pewno nie świadczy o tym, że pragną oni dobra, tolerancji i dialogu" – powiedział nam Pawłoś. Otrzymujemy informację, że zniszczeniem wystawy oburzona jest zdecydowana większość niemieckiej Polonii.