Prezydent na 101. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem

Prezydent Andrzej Duda złożył wieniec przed pomnikiem generała Hallera z okazji 101. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem. Podczas uroczystości w Pucku prezydent powiedział, że dostęp do morza miał i nadal ma fundamentalne znaczenie dla Polski.

Andrzej Duda przypomniał też wysiłek Polaków, którzy po I wojnie światowej budowali port w Gdyni. "Sto czterdzieści siedem kilometrów brzegu morskiego przejęła wtedy Polska w wyniku ustaleń traktatu wersalskiego. To zmartwychwstałe polskie państwo i umęczony zaborami naród zdobyły się na wielki wysiłek budowy portu, własnego portu, nowego portu, wielkomorskiego portu w Gdyni" - mówił prezydent Andrzej Duda



Nawiązał też do odbywającego się w Juracie szczytu państw Grupy Wyszehradzkiej, podczas którego przywódcy Polski, Słowacji, Czech i Węgier rozmawiają o przyszłości regionu po zakończeniu pandemii koronawirusa. "Jesteśmy jednym z tych czterech państw, które posiada dostęp do morza. Cieszymy się naszym Bałtykiem i dlatego ta 101. rocznica zaślubin Polski z morzem jest także, jak zawsze, bardzo ważna" - mówił prezydent Andrzej Duda.



10 lutego 1920 roku w Pucku generał broni Józef Haller, dowódca Frontu Pomorskiego, wrzucił do morza jeden z dwóch platynowych pierścieni, podarowanych przez gdańszczan. Był to symboliczny akt powrotu naszego kraju nad Bałtyk.



II Rzeczpospolita odzyskała dostęp do Bałtyku na mocy traktatu wersalskiego z 28 czerwca 1919 roku. Wcześniej straciliśmy go w wyniku rozbiorów.



Po ratyfikacji i wejściu w życie traktatu zaczęto przejmowanie tych terenów od Niemców. Zadanie powierzono Frontowi Pomorskiemu dowodzonemu przez Józefa Hallera, który rozpoczął je od przejęcia Torunia w styczniu 1920 roku.