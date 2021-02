Prof. Parczewski: Jeszcze spokojny nie jestem. Boję się marca

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Sytuacja epidemiologiczna w regionie jest lepsza - ocenia prof. Miłosz Parczewski.

Zmalała także liczba pacjentów, którzy trafiają do Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie

z ciężkim przebiegiem choroby - ocenia lekarz naczelny ds. Covid-19 i konsultant wojewódzki ds. chorób zakaźnych. - Jeżeli po otwarciu szkół nie pogorszy się ta sytuacja epidemiologiczna, to myślę, że możemy się trochę bardziej uspokoić. Ale ja jeszcze spokojny nie jestem. Boję się marca. Wszyscy myślą, czy będzie w marcu trzecia fala, czy nie będzie. Oczywiście to spekulacje, ale część krajów w ostatnim czasie przeżywała trzecią falę, więc też się tego obawiamy.



W czwartek w regionie odnotowano 272 nowe zakażenia koronawirusem. Zachodniopomorskie nie jest już w czołówce regionów z największą liczbą zakażeń na 10 tysięcy mieszkańców.