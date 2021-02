"Są gotowi na każde wyzwanie". Nowi terytorialsi w regionie

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Terytorialsi mają już 500 żołnierzy. 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej wcieliła kolejnych mundurowych w swoje szeregi.

Szef sejmowej komisji obrony narodowej poseł Michał Jach dodaje, że dużą zaletą WOT-u jest czas reakcji. - Są gotowi na każde wyzwanie. To, co 14. Brygada robi dla społeczeństwa, zasługuje na najwyższe wyrazy uznania - mówi Jach.



Doktor Mariusz Sikora z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego komentuje, że terytorialsi to ludzie szczególnie ważni w sytuacjach kryzysowych. Chodzi nie tylko o COVID, bo jak mówi Sikora - przed nami kolejne problemy, jak susze czy powodzie.



- Bez względu na to, kto i jakie ma podejście, mieć możliwość w każdej chwili powołać w krótkim czasie zasób ludzki i sprzętowy, zawsze warto mieć - powiedział Sikora.



Z każdym miesiącem liczba żołnierzy WOT-u wzrasta - mówi Marcin Górka, rzecznik zachodniopomorskich terytorialsów. - Mamy kolejne plany szkoleniowe na ten rok, więc myślę, że będzie nas coraz więcej i będziemy jeszcze bardziej skuteczni.



14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej została powołana we wrześniu 2019 roku. Po kilku miesiącach funkcjonowania rozpoczęła wspierać m.in. szpitale w walce z pandemią koronawirusa.



Od niemal samego początku pandemii WOT wspiera m.in. szpitale i DPS-y w walce z koronawirusem. W trakcie lockdownu żołnierze zachodniopomorskiej "czternastki" pomagali również żołnierzom zawodowym w pilnowaniu granic.