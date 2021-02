Będzie przebudowa dojazdu do mostu kolejowego w Kostrzynie. Są zainteresowane firmy

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Są chętni na przebudowę dojazdu do nowego mostu kolejowego w Kostrzynie nad Odrą. Chodzi o przebudowę torów oraz rozbiórkę istniejącego i budowę wiaduktu na Warcie i Odrze. Strona niemiecka planuje natomiast postawienie nowej konstrukcji mostu.

Do przetargu Wód Polskich stanęły cztery firmy. Dwie zmieściły się w zakładanym budżecie, który wynosi 25 milionów złotych.



Koniec prac zaplanowano na 2022 rok. Projekt powstanie we współpracy stron polskiej i niemieckiej. Po naszej stronie granicy powstanie fragment linii kolejowej i dojazd do mostu - jego budowa leży już po stronie naszych zachodnich sąsiadów.