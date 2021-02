Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Urzędnicy gminy Moryń pomogą wypełnić wnioski o dofinansowanie wymiany pieca.

Do tej pory punkt, w którym mieszkańcy mogli poprosić o pomoc w wypełnieniu dokumentów funkcjonował jedynie w samym Moryniu.



Ze względu na duże zainteresowanie władze gminy zdecydowały, że takie stanowiska będą mogły powstać także w innych miejscowościach - w świetlicach wiejskich. Pierwszy taki dyżur urzędników odbędzie się we wtorek w Witnicy.



Mieszkańcy, którzy chcieliby otrzymać pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie powinni to zgłosić swoim sołtysom.