Tym razem urzędnicy zdecydowali się umorzyć placówce podatek od nieruchomości. To kolejne wsparcie, które ma pomóc poprawić sytuację finansową szpitala.

W kasie placówki zostanie prawie 30 tysięcy złotych. Dodatkowo Miasto kupiło pół tysiąca kombinezonów, a także sprzęt za 350 tysięcy złotych.



Przypomnijmy, we wrześniu ubiegłego roku jedynym udziałowcem szpitala w Szczecinku został powiat. Miasto odsprzedało swoje.



Powiat odkupił 41 procent udziałów za symboliczną kwotę, tj. 50 gr za sztukę. Wartość udziałów to 9 mln złotych. Zgodę na sprzedanie udziałów wydała rada miasta.



Rozmowy na ten temat trwały kilka miesięcy, dochodziło do wielu konfliktów na linii: władze miasta i powiatu. Starosta i burmistrz mieli inne wizje tego, jak prowadzić placówkę.