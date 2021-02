Próba zabójstwa w choszczeńskiej noclegowni. Jest akt oskarżenia

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Bezdomny zaatakował nożem innego bezdomnego. Wracamy do sprawy sprzed dwóch lat. Prokurator skierował właśnie do sądu akt oskarżenia.

Do zdarzenia doszło w 2020 roku. Podejrzany przebywał w noclegowni z innymi bezdomnymi - był z nimi skłócony. A to dlatego, ze był alkoholikiem i po pijanemu wszczynał awantury, był wobec innych agresywny i groził im okaleczeniem oraz śmiercią.



W noc, w której doszło do zdarzenia - pokrzywdzony pił z innymi alkohol. Podejrzany, który był w pokoju obok domagał się, by zachowywali się ciszej, wyzywał ich, a jednego uderzył.



W pewnym momencie wszedł do pokoju, trzymając nóż. Podszedł do leżącego na łóżku mężczyzny i ugodził go w głowę. Lokatorzy udzielili mu pomocy i wezwali służby.



Ustalono też, że napastnik, kilka dni wcześniej pobił innego mężczyznę w sklepie. Złamał mu m.in. nos.



Sprawca trafił do aresztu tymczasowego. 35-latek nie przyznał się do winy. W przeszłości był już karany. Teraz grozi mu dożywocie,