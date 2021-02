"Pierwsza taka akcja w Chojnie" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Trwa wielkie czyszczenie parków w Chojnie.

Chodzi przede wszystkim o usunięcie wszystkich krzaków, które zasłaniają drzewa. - To pierwsza taka akcja - mówi Marcin Pisanko, wiceburmistrz miasta. - Odkąd ja pamiętam, to nigdy nie widziałem, żeby te parki były oczyszczane. Chcielibyśmy, żeby to jak najładniej wyglądało i teraz przystąpiliśmy do prac przy szkole nr 1. W kolejnym etapie za rok, dwa lub trzy postaramy się wykonać ścieżki, żeby można było wokół Chojny przejść parkami w zieleni i pięknym otoczeniu.



Na całą akcję gmina wyda kilkanaście tysięcy złotych.