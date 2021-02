Grupa Azoty wspiera PUM [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

100 tysięcy złotych na zakup specjalistycznego sprzętu trafi do Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Pieniądze przekazała Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police. To wkład spółki w pomoc w walce z epidemią koronawirusa.

Zakład Genetyki Sądowej kupi komory laminarne. Sprzęt pozwoli na rozbudowę pracowni sekwencjonowania nowej generacji.



- To jedna z najnowocześniejszych pracowni jaka w tej chwili powstaje w Polsce, pracownia, która już w tej chwili działa. Efektem działań tej pracowni są bardzo skomplikowane badania całych genomów DNA mitochondrialnego, które są prowadzone obecnie m.in. na szczątkach odnalezionych na terenie kwatery "Ł" cmentarza powązkowskiego w Warszawie - mówi dr hab. Andrzej Ossowski.



Chcemy dołożyć cegiełkę do walki z epidemią - dodał Tomasz Panas, wiceprezes zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police.



- Troszeczkę rozluźnienia i niestety - znowu robi się gorzej niż było. Myślę, że zakup komór, którego dokona PUM będzie służył temu, że walka z koronawirusem będzie bardziej wyrównana i lżejsza dla nich - wierzy wiceprezes Panas.



Zakład Genetyki Sądowej razem ze Szpitalem Wojewódzkim w Szczecinie prowadzi badania nad koronawirusem.



Mają sprawdzić jego zmienność, a także to, czy nowe warianty występują u pacjentów w regionie i jak przekładają się na intensywność przechodzenia choroby.



Jest to potrzebne, by opracować model, który pozwoli przewidzieć, jak pacjenci będą znosić zakażenie i jak ich leczyć.



Do tych badań konieczne są komory laminarne.