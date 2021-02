Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Pomogli w dramatycznej sytuacji - policjanci szczecińskiej drogówki eskortowali do szpitala samochód wiozący chore dziecko.

Jak informuje Komenda Miejska w Szczecinie, do sytuacji doszło w środę. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli auto - jak się okazało, kierująca przez telefon rozmawiała z lekarzem, jej towarzyszka trzymała dziecko na rękach.



Chłopczyk miał problemy z oddychaniem, tracił przytomność. Policjanci radiowozem na sygnale odeskortowali samochód z dzieckiem do szpitala.