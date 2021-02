Przysięga ochotników WOT

14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej będzie mieć już ponad 560 żołnierzy-ochotników. źródło: https://terytorialsi.wp.mil.pl/

Ochotnicy wstąpią w niedzielę w szeregi zachodniopomorskich Wojsk Obrony Terytorialnej. Na placu apelowym koszar 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Szczecinie uroczystą przysięgę wojskową złoży 35 żołnierzy.

To bardzo ważny dla nich dzień - powiedział Polskiemu Radiu Koszalin rzecznik Brygady, Marcin Górka.



- To jest najważniejszy moment w życiu żołnierza, bo wtedy - de facto - staje się naprawdę żołnierzem. Rota przysięgi to jest coś, co człowiek pamięta do końca życia. Wielu młodych ludzi wiąże przyszłość z mundurem, traktują Wojska Obrony Terytorialnej jako początek kariery wojskowej - zaznacza.



Marcin Górka dodał, że Wojska Obrony Terytorialnej łączą wielu ludzi.



- Którzy mają swoje życie: szkołę, studia, pracę. Wojska Obrony Terytorialnej są miejscem, gdzie młody człowiek może się spełniać. Jesteśmy młodą, ale przez okres pandemii, doświadczoną brygadą. W każdej chwili możemy podjąć się działań, by maksymalnie ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa - dodał.



