Pożar kamienicy w centrum Szczecina. Jedna osoba nie żyje [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zakończyła się akcja ratownicza w kamienicy przy ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie. Po godzinie 12 doszło tam do pożaru w mieszkaniu na pierwszym piętrze oficyny. Zginęła jedna osoba, trzy trafiły do szpitala, w tym 14-letnia dziewczyna.

Część mieszkańców została ewakuowana - mówi Tomasz Kubiak, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej. - Na miejscu pracuje policja i będzie podjęta decyzja przez nadzór budowlany i służby miejskie, czy osoby będą wracały do mieszkań, czy te mieszkania nie będą nadawały się do dalszego użytkowania.



- Płonęło mieszkanie w oficynie na pierwszym piętrze - mówił jeszcze w trakcie akcji Franciszek Goliński z Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. - Nie wiemy, ile rzeczy spłonęło. Pożar został ugaszony, więc nie ma takiego zadymienia.



Na miejscu są jeszcze trzy zastępy straży pożarnej, ulica jest już odblokowana. Został przywrócony ruch tramwajów. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Teraz czynności wykonywać będzie policja i prokuratura.