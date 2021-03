Dziurawe drogi powiatu polickiego. Starosta prosi o wyrozumiałość

Siadło. Fot. słuchacz, pan Sławek Ustowo. Fot. słuchacz, pan Sławek Ul. Koralowa. Fot. Piotr Tolko [Radio Szczecin] Ul. Koralowa. Fot. Piotr Tolko [Radio Szczecin]

Trwa doraźne łatanie dziur na drogach zarządzanych przez powiat policki.

Na wielu odcinkach w jezdni jest więcej ubytków niż normalnego asfaltu, np. od Będargowa do Stobna, od Ustowa do Kurowa, a także na ulicy Koralowej na Bezrzeczu. Od wielu tygodni informują nas o tym słuchacze naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji".



- Dziury to tu są naprawdę konkretne. Z 10 lat tu mieszkam, ja czegoś takiego nie widziałem - mówił słuchacz.



Systematycznie uzupełniamy największe ubytki, m.in. na Bezrzeczu - zapewniał starosta policki Andrzej Bednarek.



- Jedyne co, to bardzo bym prosił wszystkich mieszkańców, w tym szczególnie trudnym okresie, żeby rzeczywiście brali pod uwagę ten bardzo zły stan. Żadnym rozwiązaniem nie byłoby zamknięcie tej drogi. Dlatego czynimy starania, żeby choć przejściowo ten ruch utrzymać, możliwie jak najbezpieczniej - mówił Bednarek.



Andrzej Bednarek dodał, że powiat przymierza się do gruntownej modernizacji drogi z Ustowa do Siadła Dolnego, a także ulicy Koralowej. Obie modernizacje mają być dofinansowane z pieniędzy rządowych. Starosta dodał, że na razie nie ma ostatecznej decyzji o przyznaniu pieniędzy.