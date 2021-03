Debata w PE i dyskusja w RSnW o wolności mediów w Polsce

Parlament Europejski. Fot. multimedia.europarl.europa.eu

Debatę w Parlamencie Europejskim o mediach w Polsce komentują eksperci "Radia Szczecin na Wieczór".

Sama formuła zorganizowania debaty nie zapowiadała niczego nowego i nic nie wnosiła do dyskusji nt. wolności mediów na świecie i wolności słowa - powiedział Witold Kołodziejski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.



- To trzeba traktować dokładnie tak, czym było, czyli pewien manifest polityczny tak naprawdę. To są jakieś walki polityczne i mają mało wspólnego z rzeczywistością, która w Polsce ma miejsce - mówił Kołodziejski.



Gdyby TVP Info nie było prorządowe, to byśmy nie zgłaszali chęci jej likwidacji - dodał Artur Łącki, poseł Platformy Obywatelskiej.



- To jest właśnie ten problem, że rządzący PiS próbuje opodatkować wielkie koncerny, które tutaj nie płaca podatków. A przy okazji - a nam się wydaje, że to jest główny cel tego działania - jest zamknąć, że tak powiem już kolokwialnie - mordę niezależnym mediom - mówił Łącki.



W Parlamencie Europejskim odbyła się debata o - jak to ujęto - atakach na wolne media, również te w Polsce czy na Węgrzech i w Słowenii. To z powodu planu polskiego rządu, by wprowadzić podatek od wpływów z reklam.



Wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova mówiła m.in o proteście "Media bez wyboru", kiedy to część mediów w naszym kraju zaprzestała na jeden dzień nadawania programów.