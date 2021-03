Odręczne notatki i raporty działań prezydenta Piotra Zaremby odnaleziono w budynku Urzędu Miasta w Szczecinie.

Pochodzą z 1945 roku. To kilkadziesiąt teczek z dokumentami. Znajdowały się w starej szafie w sali sesyjnej, która była w poniedziałek opróżniania przed remontem.- Obecnie dokumenty są przeglądane przez ekspertów, przez archiwistów. Wtedy też będzie można stwierdzić dokładnie, co tam znaleziono i zapodanie decyzja co z nimi zrobimy - mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta.Piotr Zaremba był pierwszy polskim prezydentem w latach 1945-1950. W dotychczasowej sali sesyjnej powstanie sala ślubów.Nowa sala sesyjna powstanie w starej filharmonii.