Zatrzymania CBA. Są zarzuty dla dwóch kobiet, w tym urzędniczki

Fot. CBA

Są zarzuty korupcyjne dla urzędniczki i właścicielki firmy zajmującej się legalizacją pracy i pobytu obcokrajowców. Kobiety zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy delegatury CBA w Szczecinie.

Jak mówi Marcin Lorenc rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, podejrzane w zamian za łapówki legalizowały pobyt Ukraińców i Wietnamczyków.



- W środę funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokonali zatrzymania kobiet. Jedna z pań to urzędniczka pracująca w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Koszalinie w Oddziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, natomiast druga z pań to osoba prowadząca działalność gospodarczą - powiedział Lorenc.



Firma, którą prowadziła jedna z podejrzanych, zajmowała się pomocą w sporządzaniu i składaniu wniosków o legalizację pobytu i zezwoleń na pracę cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim w Koszalinie.



- Pani, która była urzędniczką, przyjmowała korzyści majątkowe od drugiej z pań. Działalność tych pań miała miejsce w 2019 roku. Ustalono co najmniej 100 osób, które uzyskały zezwolenie na pobyt w Polsce - dodaje Lorenc.



Prokurator prowadzący śledztwo wystąpił z wnioskiem o trzymiesięczny areszt dla obu podejrzanych. Zatrzymanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.



Będzie audyt w Oddziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, a także kontrola wewnętrzna w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Szczecinie. Zlecił je wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Wojewoda zapewnia o pełnej współpracy urzędu z organami ścigania w zakresie prowadzonego postępowania, w celu zbadania wszelkich okoliczności sprawy.