Trwa kolejny etap rozbudowy elektrowni w Nowym Czarnowie

Elektrownia Dolna Odra. Fot. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Kończy się palowanie na budowie bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie koło Gryfina.

Pale mają kilkanaście metrów długości - mówi Sylwester Chruszcz, dyrektor Zespołu Elektrowni Dolna Odra.



- To są bardzo duże pale. Elektrownia jest tak zaprojektowana, żeby przeniosła nawet duże fale sejsmiczne, czyli trzęsienia ziemi. Są to najwyższe światowe standardy, które zastosowaliśmy w Dolnej Odrze w Gryfinie. To są pale do 17-20 metrów, w bardzo gęstej siatce. Jest to imponująca inwestycja - mówi Chruszcz.



Po zakończeniu palowania rozpoczną się prace betoniarskie.



- Zaraz po skończeniu palowania przystępujemy do prac betonowych, konstrukcyjnych, przy płycie dennej. To będzie już wstęp do wyjścia z konstrukcją stalową, żeby zamknąć to w kubaturę. Tak, żeby uzbrajać elektrownię w turbiny i wszystkie niezbędne oporządowania - mówi dyrektor.



W elektrowni Dolna Odra powstają największe bloki gazowe w Polsce. Razem będą miały 1340 megawatów.



Jeszcze kilkanaście lat temu elektrownię planowano zamknąć lub sprzedać hiszpańskiej grupie energetycznej Endesa.