Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wożą na szczepienia, roznoszą ulotki, a teraz dbają też o to, by w szpitalach nie zabrakło tlenu - tak strażacy z regionu pomagają w walce z epidemią koronawirusa.

W Szczecinku powstał bank tlenu, który znajduje się w komendzie Państwowej Straży Pożarnej.



- Takie miejsce musi mieć każdy region. Gdy któryś ze szpitali potrzebuje dostawy, to zajmują się tym strażacy - mówi Mirosław Śledź, rzecznik PSP w Szczecinku.



- Posiadamy na stanie kilkaset butli z tlenem, medycznym oczywiście. W razie potrzeby, któregokolwiek ze szpitali województwa zachodniopomorskiego, przychodzi taka dyspozycja od koordynatora województwa i zawozimy do szpitala tlen - tłumaczy Śledź.



Do tej pory strażacy dostarczali tlen, między innymi do szpitali w Drawsku Pomorskim, Dębnie czy Szczecinie.



Strażacy zajmują się także wożeniem na szczepienia pacjentów, którzy potrzebują pomocy. Przez ostatnie dwa miesiące pomogli tak ponad 300 osobom z regionu.