Merytoryczne konsultacje ws. potrzeb młodego pokolenia

Prawie 500 dyskutujących i mnóstwo pomysłów. Tak można podsumować konsultacje dla stworzenia rządowej "strategii na rzecz młodego pokolenia" w Zachodniopomorskiem.

Podczas spotkania online młodzież i przedstawiciele rządu rozmawiali m.in. o edukacji, rynku pracy, polityce prorodzinnej i zdrowiu. Uczestnik konsultacji Przemysław Kabata zaproponował np., aby trenerzy lokalnych klubów sportowych prowadzili lekcje WF-u.



- Powiedzmy np. raz w miesiącu lekcja wuefu, gdzie prezentuje się dany klub ze swoją dyscypliną. Robi taką lekcję pokazową. Temat wuefu i tego, że nie jest za ciekawy, przez co mamy mniejszą frekwencję na tych lekcjach, co może potem prowadzić do otyłości, to przewijało się w wielu wypowiedziach - mówi Kabata.



Rządowa strategia na rzecz młodego pokolenia ma być gotowa w przyszłym roku - mówi Piotr Mazurek, pełnomocnik rządu ds. młodzieży.



- To było ponad trzy godziny bardzo owocnej i merytorycznej dyskusji. O ważnych potrzebach, problemach i oczekiwaniach młodego pokolenia. To było bardzo dobre spotkanie. Wnioski są spisywane, będą analizowane i ze wszystkich kolejnych województw zbieramy materiał o tym, czego młodzi ludzie potrzebują, jakie są ich oczekiwania wobec państwa - mówi Mazurek.



Nasz region był trzecim w Polsce, gdzie odbyły się konsultacje młodych z przedstawicielami rządu. Wcześniej dyskusje toczyły się w województwie mazowieckim i dolnośląskim. W Zachodniopomorskiem frekwencja była jednak największa.