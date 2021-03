Niecodzienny widok koło Kołobrzegu [WIDEO]

Fot. Mieszkańcy Charzyna.

Niecodzienny widok mieli mieszkańcy miejscowości Charzyno pod Kołobrzegiem. Pod ich okna z lasu wyszedł ryś. Kot przeszedł się polną drogą, a następnie spokojnie odszedł.

Mieszkańcy Charzyna umieścili zdjęcia i nagrania rysia w internecie i zastanawiają się skąd zwierzę wzięło się w ich okolicy. Nasz reporter zadał to pytanie Marcinowi Grzegorzkowi z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego.



- Mamy marzec. To jest samiec, który szuka partnerki, dlatego on był jeszcze niedawno koło Bydgoszczy, w styczniu był koło Piły. Teraz był w okolicach Węgorzyna i ostatnio wymyślił sobie, że może znajdę coś na północy. Ma obrożę telemetryczną, także my wiemy, co on robi - powiedział Grzegorzek.



Od 1995 roku ryś jest na liście gatunków ściśle chronionych. W 2019 roku Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze starające się o odbudowę populacji rysia wypuściło na wolność 53 osobniki. Obecnie na terenie województwa może przebywać około 30 z nich.