Pięć miliardów euro dla polskiej wsi

To szansa na wyrównanie wieloletnich opóźnień - tak o zastrzyku pięciu miliardów złotych dla polskiej wsi mówi ekonomista z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

- Samorządy wielokrotnie udowodniły, że posiadają doświadczenie i kwalifikacje, by tego typu działaniami się zająć. Mówiąc wprost: środki, które są inwestowane przez samorządy najczęściej są wykorzystywane do bardzo dobrych inwestycji. Te inwestycje są na bardzo wysokim poziomie, co więcej: mogą posłużyć do tego, żeby jakość życia mieszkańców wsi wyraźnie poprawić - komentował Malkowski w programie "Na Szczecińskiej Ziemi".



Całą rozmowę poświęconą KPO i jego znaczeniu dla polskiej wsi można znaleźć na naszej stronie internetowej

Pieniądze mają trafić do polskich gospodarstw w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zdaniem dra Arkadiusza Malkowskiego dobrą informacją jest to, że pieniędzmi dysponować będą samorządy. One znają najlepiej lokalne braki i dzięki pieniądzom mogą nadrobić zaległości w turystyce czy transporcie i komunikacji.Krajowy Plan Odbudowy to specjalny program, który ma odbudować kondycję polskiej gospodarki po kryzysie wywołanym epidemią.Polska z Unii na jego realizację dostanie blisko 60 miliardów złotych w postaci dotacji i pożyczek.