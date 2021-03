Pomysł, żeby "zatrzymać młodzież w Kołobrzegu". Nie wyszło

"Nie” dla picia alkoholu w sąsiedztwie kołobrzeskiego molo. Podczas wtorkowej sesji, miejscy radni rozpatrywali projekt uchwały klubu „Radni Niezależni”, w sprawie wyznaczenia w tym miejscu strefy, w której możliwe byłoby legalne spożywanie alkoholu.

Autorzy projektu, radni Dariusz Zawadzki i Jacek Woźniak mówili, że w tym miejscu i tak od lat spożywany jest alkohol. Wskazywali, że zalegalizowanie piwa przy molo pozwoliłoby w tym miejscu wprowadzić nowe porządki, a jednocześnie byłoby odpowiedzią na oczekiwania młodych ludzi.



- Mam na myśli takie rzeczy, jak uporządkowanie kwestii pojemników na odpady i usystematyzowanie sprzątania plaży w tamtym miejscu i objęciu tego całego terenu dobrej jakości monitoringiem. Jest to jedna z form atrakcji, nad którą powinniśmy się pochylić choćby nawet po to, żeby zatrzymać młodych ludzi w Kołobrzegu - argumentowali radni.



Negatywną opinię w sprawie picia "pod chmurką" wystosowała kołobrzeska policja, a także miejska komisja do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Również większość radnych krytycznie podeszło do tej propozycji. Swoje uwagi zgłaszali Maciej Bejnarowicz i Piotr Rzepka z PiS, a także Danuta Wilk z „Kołobrzeskich Razem”.



- Powinniśmy naszej młodzieży, młodym ludziom fundować znacznie bardziej ambitne przedsięwzięcia, jeśli chodzi o spędzanie wolnego czasu. My nie jesteśmy jeszcze gotowi mentalnie do takich kroków. Od lat są tacy, którzy pija na ławkach osiedlowych, placach zabaw, przystankach, ale nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby to legalizować - mówili radni.



Ostatecznie większość, czyli 12 radnych zdecydowała o odrzuceniu projektu uchwały.