Grupa Azoty do marszałka Geblewicza: To nieprawda! [WIDEO]

Rzeki Łarpii w Policach nie oczyszczano od dziesięcioleci. Łarpia to boczne ramię rzeki Odry. źródło: https://www.facebook.com/policebezcenzury

Grupa Azoty domaga się od marszałka województwa zachodniopomorskiego, aby nie publikował nieprawdziwych informacji, jakoby Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police spowodowała katastrofę ekologiczną na rzece Łarpii. Zarząd spółki chce sprostowania w ciągu trzech dni.



- Skierowaliśmy oficjalne pismo w imieniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police do marszałka Olgierda Geblewicza, który w ubiegłym tygodniu na swoim profilu facebookowym jak również na oficjalnej stronie internetowej województwa zamieścił nieprawdziwe informacje, jakoby Grupa Azoty spowodowały katastrofę ekologiczną na rzece Łarpia - powiedział Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty Police.





Marszałek napisał, że rzeka jest zamulona, zniszczona, zanieczyszczona i że szkodę spowodowała Grupa Azoty. To nie budowa Polimerów Police spowodowała wypłycenie rzeki Łarpii, tylko odprowadzane przez lata nieoczyszczone ścieki komunalne z miasta - twierdzą mieszkańcy Polic.





Takie wypowiedzi nagrano w filmie zamieszczonym w internecie.







- Stało się to w wyniku zrzucania do rzeki Łarpii - przez 40 lat - ścieków praktycznie nieoczyszczonych z miasta Police. Oczyszczalnia ścieków była przygotowana na 5 tysięcy mieszkańców. Miasto się rozbudowało do wielkości ponad 30 tysięcy. Oczyszczalnia była o takiej samej wielkości jak poprzednio, a ścieki sobie płynęły - zaznaczył jeden z mieszkańców.







Rzeki Łarpii w Policach nie oczyszczano od dziesięcioleci. Łarpia to boczne ramię rzeki Odry.