Szpital w Stargardzie zawiesza oddział pediatryczny

Placówka wcześniej zawiesiła oddział otolaryngologii; został przekształcony w covidowy. Teraz tak samo będzie z pediatrią. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To przez konieczność przygotowania kolejnych łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Mali pacjenci odsyłani będą do szpitala w Choszcznie i Zdroje w Szczecinie. Tak będzie od wtorku.

Placówka wcześniej zawiesiła oddział otolaryngologii; został przekształcony w covidowy. Teraz tak samo będzie z pediatrią.



Jest to koniecznie, by w placówkach w regionie zwiększać bazę łóżek dla zakażonych pacjentów. Wojewoda zachodniopomorski apelował, by być przygotowanym na wszystkie warianty rozwoju epidemii.



Region w zapasie ma jeszcze drugi szpital tymczasowy, który powstał w Netto Arenie w Szczecinie, na razie jednak nie ma konieczności jego uruchomienia.



Przygotowano tam miejsce dla 175 pacjentów. Obecnie działa tam największy punkt szczepień w regionie.