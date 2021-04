W Goleniowie oszczędzają na kucharkach

Przetargi na prowadzenie stołówek w goleniowskich przedszkolach ogłoszone zostaną w ciągu najbliższych kilku tygodni. źródło: https://www.facebook.com/Publiczne-Przedszkole-nr-4-Niezapominajka-w-Goleniowie

Władze Goleniowa wypowiadają umowy o pracę kucharkom zatrudnionym w gminnych przedszkolach. To skutek zmian w zasadach zarządzania stołówkami w tych jednostkach.

Od 1 lipca posiłki nie będą w gminnych przedszkolach przygotowywane przez pracowników, a przez wyłonione w przetargu podmioty zewnętrzne.



Zmiany nie będą odczuwalne dla dzieci - zapewnia Cezary Martyniuk z Urzędu Gminy w Goleniowie. Dodaje, że oszczędności budżetu z tytułu wprowadzanych zmian sięgnąć mogą nawet 700 tysięcy złotych.



- Obecnie koszty funkcjonowania przedszkoli są obciążone płacami osób, które pracują w kuchniach, a to wpływa bezpośrednio na wysokość kosztów utrzymania przedszkoli. To z kolei przekłada się na wysokość dotacji, które musimy wypłacać podmiotom prowadzącym przedszkola prywatne - tłumaczy Cezary Martyniuk.



Decyzji władz gminy w tej sprawie sprzeciwia się grupa radnych wspierana przez rodziców dzieci uczęszczających do goleniowskich przedszkoli. W ocenie radnego Łukasza Mituły decyzja o rozwiązaniu umów o pracę z dotychczasowymi kucharkami jest zwyczajnie nie do zaakceptowania.



- W mojej opinii jest to pomysł zły, co wielokrotnie z koleżankami i kolegami radnymi wyrażaliśmy. Niestety, jest to decyzja, która w perspektywie czasu będzie oddziaływała negatywnie na finanse młodych rodzin w Goleniowie. To decyzja zła - ocenił radny Mituła.



